Bilimin Işığında Parlayanlar Projesinde Görev Alan Öğretmenlerimize, Öğrencilerimize Belge ve Plaket Töreni Düzenlendi

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen ve 7-8-9 Ekim 2021 tarihlerinde atölye etkinlikleri Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında seminer etkinlikleri ise Isparta Öğretmenevinde gerçekleştirilen Bilimin Işığında Parlayanlar projesinde çalışan öğretmenlerimize öğrencilerimize İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce belge töreni düzenlendi.İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ'nün katılımıyla gerçekleştirilen törende projede atölye lideri ve atölye rehberi olarak görev alan öğretmen ve öğrencilerimize belgeleri, plaketleri ve isimlerine özel hazırlanmış hediyelikleri takdim edildi.