“Trafik Haftası” Pandemi Kuralları Çerçevesinde Kutlandı

01-07 Mayıs 2021 tarihleri arasını kapsayan Trafik Haftası Isparta’da pandemi kuralları dahilinde kutlandı.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri hem sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili denetim yaptı hem de izinli sürücülere trafik kurallarını içeren bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler verdi. Çalışmada çocuklarda unutulmadı Jandarma ekipleri karşılaştıkları çocuklara şapka ve boyama kitabı hediye etti.Trafik Haftası nedeniyle Isparta İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağı kontrol noktasında, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ise Eğirdir karayolu denetim noktasında farkındalık çalışması yaptılar. Ekipler sürücülere emniyet kemeri kullanımı, yorgun araç kullanmamak, hız limitlerine uymak ve yaya önceliği gibi konularda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirdiler. Ekipler karşılaştıkları çocuklara da arka koltukta emniyet kemeri takmanın öneminden bahsederek kurallara uydukları için çocuklara teşekkür ettiler.