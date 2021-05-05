ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bahse konu faaliyetler kapsamında gerek sosyal medya platformları üzerinden, gerek zararlı mobil uygulamalar üzerinden, gerekse internet üzerinden dolandırıcılık yolu ile birçok vatandaşımızın mağdur olduğu görülmüştür. Bu sebeple;

-Vatandaşlarımızın ‘’Pandemi Destek, Devlet tarafından 1000 TL Destek, Ramazanda İhtiyaç Sahiplerine Destek’’ şeklindeki zararlı yazılım içeren uygulamaları yüklememeleri veya link içeren mesajlara itibar etmemeleri, mesajları açtıkları takdirde ivedilikle telefonlarının ağ bağlantısını kesip uzman kişi ya da kuruluşlardan destek alarak telefonlarını zararlı yazılım içeriklerinden temizlemeleri gerekmektedir.

-Vatandaşlarımızın yakınlarının sosyal medya hesapları çalınmak suretiyle en çok “Hediye çeki kazanmak ister misin? , Kredi kartı bilgilerini ver, Sosyal medya bilgilerini ver, (Zincir marketlerin isimleri kullanılarak) alışveriş çeki kazanmak ister misin? “ şeklinde mesajlar atılarak güven telkin etmek yoluyla dolandırıldığı görülmektedir. Bu nedenle herhangi bir mağduriyet oluşmaması açısından vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden kişisel hiçbir bilgisini yakınları da dahil kimseyle paylaşmaması gerekmektedir.

-İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde gerçek kart bilgileri yerine mobil uygulamalar yoluyla oluşturulan sanal kartların kullanılmasının daha güvenli olacağı değerlendirilmektedir. İnternet ortamında yapılan her türlü faaliyette vatandaşlarımızın alınabilecek tüm güvenlik önlemlerini almaları, güvenilir siteleri tercih etmeleri, yaşanabilecek olumsuzluklarda vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının SİBERAY PROJESİ kapsamında www.siberay.com isimli internet sitesinde güvenli internet kullanımı ve internet dolandırıcılığı ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi internet ortamında da sürdürmeye devam edeceğiz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.