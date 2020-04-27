Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı Isparta'da başladı. 20-65 yaş aralığında bulunan vatandaşlar, telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek. Isparta merkezinde ve ilçelerinde bulunan tüm eczanelerde uygulama geçerli. Vatandaşların mesaj gelmeden maske almak için eczanelere müracaat etmemesi gerekiyor.
Uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Isparta Eczacı Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat “Sağlık Bakanlığı, 20-65 yaş grubu arasındaki vatandaşlarımıza e-devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarına mesaj (sms) gönderecek. O mesajda bir kod yer alacak. Eczacılar da vatandaşlar eczaneye müracaat ettiğinde o kodu T.C. kimlik numarasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ekleyecek ve vatandaşımıza 5 maske verecek. Her vatandaşın 10 gün için 5 maske alma hakkı var. 10 gün sonra telefonlarına gelecek yeni kodlarla tekrar maske alınabilecek." şeklinde konuştu.
Isparta Eczacı Odası Başkanı Kurtbolat, vatandaşların maskeleri gündüz saatlerinde almalarının, akşamları nöbetçi eczanelerde yoğunluk oluşturmamak adına önemli olduğunu da söyledi.