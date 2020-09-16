ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

Isparta il Jandarma Komutanlığınca. silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadeleye yünelik çalışmalar sonucu. Şarkikaraağaç ve Merkez İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde (1) şahsın silah ticareti yaptığı. (5) şahsın uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi alınmıştır.Bu kampsamda ;09 Eylül 2020 tarihinde Şarkikaraağaç ilçesinde (1) şüpheli şahsın ikamet ve aracında yapılan arama neticesindeele geçirilmiş olup B.Y. yakalanmıştır.13 Eylül 2020 tarihinde Merkez ilçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde (5) şüpheli şahıs ile birlikteele geçirilmiş olup, R.G.(26), S.N. (29), F.Y. (26), İ.İ. (28) ve F.Ö. (27) isimli şahıslar yakalanmıştır.Isparta ÎI Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.