Müdürlüğümüz ile Isparta Tarım Kredi Kooperatifi arasında “Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını ve Çeşitliliği Artırma Projesi” kapsamında, % 75’i Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından desteklenecek olan Tohum Alımı sözleşmesi imzalandı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile 160 sayılı Isparta Tarım Kredi Kooperatifi tarafından imzalanan sözleşme çerçevesinde;Proje Kapsamında Merkez, Atabey, Aksu, Eğirdir, Gönen, Gelendost, Keçiborlu, Senirkent, Şarkikaraağaç, Yalvaç, Yenişarbademli İlçelerimize dağıtımı yapılacak olan OSSK 644 çeşidi silajlık mısır, Hilal çeşidi korunga ve OS 66 çeşidi yonca tohumları Isparta Tarım Kredi Kooperatifi’nden temin edilerek, İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından belirlenen üreticilerimize %75’i hibe, %25’i çiftçi katkısı olacak şekilde teslim edilecektir.