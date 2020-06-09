AKEL ÖZEL GÜVENLİK KURSLARA BAŞLADI

İçişleri bakanlığı'nın yayımladığı KOVİD-19 tedbirleri kapsamında kurs faaliyetlerine ara veren Isparta Akel Özel Eğitim Kurumu teorik ve uygulamalı eğitimlerine Bilim Kurulu ile il Hıfzıssıhha Kurulları tarafından tavsiye edilen kararlara göre 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeniden başladı.



Akel Özel Güvenlik Eğtim Kurumu yöneticisi Hadi Büyükkaytan yaptığı açıklamada: ''Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında iş yükü ve sorumlulukları artmasına rağmen toplum sağlığı için çalışan özel güvenlik görevlileri, salgın sürecinde ön cephede, büyük bir özveriyle mücadele ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle , aile bireyleriyle dahi temastan kaçındığı süreçte ülke genelinde görev yapan 320 bini aşkın özel güvenlik görevlisi, alışveriş merkezi, hastane, terminal gibi 90 binin üzerinde yerde büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışıyor. Kayıtlarımız zaten devam ediyordu,sınıf derslerine ve uygulamalı eğitimlerimize 1 Haziran 2020 itibari ile başladık. '' ifadelerini kullandı.



Ayrıca Büyükkaytan, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak,bilgi almak veya bu mesleği yapmak isteyenlerin Akel Özel Güvenlik Eğitim Kurumuyla iletişime geçmesini tavsiye etti.



Akel Özel Güvenlik Eğitim Kurumu: 0 532 255 64 03



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