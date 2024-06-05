Isparta'da Telefon Dolandırıcılığı Olayı

Isparta'da Telefon Dolandırıcılığı: Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından alınan müracaat üzerine yapılan titiz çalışmalar sonucunda, telefon dolandırıcılığı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Müşteki M.V., kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmeleri sonucu banka hesaplarından 179.500 TL'sinin başka banka hesaplarına transfer edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşteki M.V.'ye ait paranın transfer edildiği şüpheli hesap hareketleri üzerinden yaptıkları detaylı çalışma ile olayın şüphelisinin G.G. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, şüpheli G.G. 03.06.2024 tarihinde Adana'da yakalandı. G.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.