Isparta Valisi Aydın Baruş, Kurban Vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı'na Verdi

Isparta Valisi Aydın Baruş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan vekâletle kurban organizasyonuna destek verdi. Vali Baruş, kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesine teslim etti.

Vali Baruş'u makamında ziyaret eden İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şube Başkanı Muharrem Biçer, vakıf tarafından sürdürülen vekâletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi. Vali Baruş, organizasyonun önemine dikkat çekerek, kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi'ne verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı adına Vali Baruş’un kurban vekâletini kabul eden İl Müftüsü Biçer, Vali Baruş'a destekleri için teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

Vali Baruş, bu anlamlı organizasyona katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, tüm vatandaşları da kurban bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek olmaya davet etti.