Banka Kredilerinde Yeni Dönem: BES Birikimleri Teminat Olarak Kullanılabilecek Bugün itibariyle banka kredilerinde yeni bir dönem resmen başladı. Yeni uygulama ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikmiş olan tasarruflar teminat gösterilerek bankalardan kredi çekilebilecek. KREDİLERDE BES TEMİNATLI DÖNEM RESMEN BAŞLADI Emeklilik Gözetim Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması resmen başladı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, bankalardan alınacak kredilere teminat olarak BES birikimleri gösterilebilecek. Kredinin açık olduğu süre boyunca BES birikimleri Alacağın Devri Fonları'nda değer kazanmaya devam edecek. ORANLAR GÜNCELLENECEK Kredi kapatıldıktan sonra, teminat olarak gösterilen BES birikimlerinin fon dağılımı, tekrar kredi açılışı öncesindeki fonlar olacak şekilde güncellenecek. Bu sayede, kredi süresince fonların performansı korunacak ve kredi kapandıktan sonra fonlar orijinal yapılarına dönecek. SEDDK YÖNETMELİĞİ Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2023 yılında BES birikimleri ile kredi kullanımının önünü açan bir yönetmelik yayınlamıştı. Bu yönetmelik kapsamında, BES birikimlerinin kredi teminatı olarak kullanılabilmesi mümkün hale geldi ve bugünden itibaren uygulamaya konuldu.

Yeni düzenleme ile birlikte, bireyler BES birikimlerini kullanarak finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve bu birikimler sayesinde bankalardan daha avantajlı kredi koşulları ile yararlanabilecekler. Bu yenilik, BES sistemine katılımı teşvik etmeyi ve bireylerin finansal ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamayı amaçlıyor.

