TELEFON ALEMİ…!
Isparta’da android ve apple işletim sistemli cep telefon kullanıcıları için yüzlerce çeşit aksesuar, Telalem’de bir araya geldi. Telefon için akla gelen herşey Telefon Alemi Telalem'de
Rengarenk kılıflar,kırılmaz ekran camı,silikon kapak, şarj aleti,batarya,bluetooth kulaklıklar,powerbank (Taşınabilir şarj Cihazı), araçlar için tutucu,ekran koruyucular, selfie çubuğu ve tripod … kısacası cep telefonu için gereken tüm kaliteli ve dayanıklı telefon aksesuarları, araç gereçler Telalem reyonlarında!
TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?
İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;
- Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı
- GPS'li Akıllı Saatler
- Action Kamera
- Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)
- Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör
- Karaoke Mikrofonları
- Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye
- Flash Disk ve Hafıza Kartları
- Masa Tipi Aydınlatma Lambası
- Cep Telefonu Ekran Büyütücü
- USB Masaüstü Vantilatör
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Telefon: 0532 515 14 23