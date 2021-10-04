SON DAKİKA - BAL GRUPLARI AÇIKLADI !

2021-2022 Sezonu BAL grupları açıklandı

2021-2022 Sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları belirlendi. Bu sezon BAL 261 takımın katılımı ile her bölgede 3’er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak.

Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup her bölgede grup birincisi olan 3’er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları Bölge Birinciliği müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak.

6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer alacak.

Bölge ve grupların kura ve fikstür çekim tarihi ile statü önümüzdeki günlerde açıklanacak.



Kaynak : TFF

