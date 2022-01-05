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ISPARTA'DA TEKNOLOJİ GÜCÜNÜZÜ ARTIRACAK KAMPANYA!

ISPARTA'DA TEKNOLOJİ GÜCÜNÜZÜ ARTIRACAK KAMPANYA!
ISPARTA
G.Tarihi: 04.01.2022 23:24
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TEKNOLOJİ GÜCÜNÜZÜ ARTIRACAK KAMPANYA!
Maksimum Bilgisayar'ın 2022 kampanyası, Isparta'da yaşayan binlerce kişinin ve  şehrin ihtiyaç duyduğu teknoloji işgücünün artmasına yardımcı olacak. Maksimum Bilgisayar teknoloji ürünlerinde 36 ay'a varan (Kartsız, Kefilsiz, Senetsiz)  taksit seçeneği sunuyor.

LAPTOP, TABLET, MASAÜSTÜ PC, MOBİL VE DAHA FAZLASI İÇİN EN İYİ FİYATLAR
Maksimum Bilgisayar 2012 yılında kuruldu ve hızla büyüyerek Isparta'nin önde gelen son teknoloji perakendecilerinden biri haline geldi. Güleryüzlü ve bilgili personelleri size; yüz yüze veya çevrimiçi olarak yardımcı olabileceği gibi satın alma işleminiz için size en iyi bilgiyi ve rehberliği sağlıyor.

Maksimum Bilgisayar satış ve sonrası hizmetlerini şöyle açıklıyor;

Tek hedefimiz var."Tüm müşterilerimize olağanüstü bir hizmet sunmak, teknolojiyi en iyi markalardan en iyi fiyatlarla getirmek."
 
Başından sonuna kadar size mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini sunmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle olan deneyiminiz bizim önceliğimizdir! Ürünler raflara çıkmadan önce bile, tam eğitimli personelimiz her zaman en son teknolojilerden haberdar oluyor. Bu nedenle,  satış ve hizmet sonrası bize geri dönen müşteri oranımız yüksek.
 
Dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, monitörler, grafik kartları, anakartlar, işlemciler, tabletler, akıllı telefonlar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli son teknoloji ürünleri rakipsiz fiyatlarla sunuyoruz. Önde gelen üreticilerle uzun yıllara dayanan iş ilişkilerimiz sayesinde  size piyasadaki en iyi fiyatları sunabiliyoruz. Apple, Microsoft, Dell, HP, Lenovo, Nvidia, Gigabyte, MSI, NZXT, KFA2, Galax, Zotac Gaming, Palit, Intel, AMD, Samsung gibi önde gelen markalardan harika ürünler sunuyoruz.
 
Ürün listemiz her geçen gün genişliyor. Maksimum Bilgisayar müşterileri, geniş bir ürün yelpazesinde en uygun fiyatları ve özel fırsatları aldıklarını biliyorlar. 
 Çok çeşitli dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve yüzlerce aksesuar ile Razer, MSI, Lenovo, HP, NZXT, Nvidia, Intel gibi markaların turnuva kalitesinde ekipmanlarını içeren yeni başlayanlardan eski oyunculara kadar her seviyedeki oyuncuya hitap ediyoruz.  Nvidia GTX ve Nvidia RTX Grafik Kartları, AMD RX Grafik Kartları, Intel Core İşlemciler, AMD Ryzen İşlemciler, RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090 dahil olmak üzere kendi bilgisayarını kurmak isteyenler için çok çeşitli bileşenlerimiz var. 

İster iş kullanıcısı, ister öğrenci veya oyun hayranı olun, taleplerinize uygun ürünlere sahip olduğumuzdan emin uzmanlarımız var. İlgilendiğiniz ürünü bizimle keşfedeceksiniz.
 Olağanüstü ürün çeşitliliğimiz, düşük fiyatlarımız ve mükemmel satış sonrası desteğimizin birleşimi, Isparta'daki en iyi bilgisayar mağazalarından biri olmamızın başlıca nedenidir.

Adres:Mimarsinan caddesi Garanti Bankası yanı ISPARTA

Teknik Servis Telefon Numaraları
ALO TEKNİK SERVİS:0246 232 50 01
WHATSAPP:0541 232 50 01
 
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