isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

4 MİLYONLUK YATIRIMLA EĞİRDİR TURİZM FAKÜLTESİ BİNASI ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

4 MİLYONLUK YATIRIMLA EĞİRDİR TURİZM FAKÜLTESİ BİNASI ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 04.01.2022 18:02
63 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*4 MİLYONLUK YATIRIMLA EĞİRDİR TURİZM FAKÜLTESİ BİNASI ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR.
*BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN GAYRETLERİ İLE İLÇEMİZE YAKLAŞIK  1000 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZ DAHA GELECEK.
*KAYMAKAM ADEM ÇELİK  VE BAŞKAN VELİ GÖK FAKÜLTE BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDULAR.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün büyük gayretleri sonucu Eğirdir Turizm Fakültesi'ne kavuşuyor. Daha önce Endüstri Meslek Lisesi olarak eğitim veren bina yenilenerek üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Yaklaşık 4 milyonluk yatırımla hazır hale getirilen binanın halesini ISUBÜ daha önce gerçekleştirmişti.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök tüm hazırlık ve tadilatları gerçekleşen binada incelemelerde bulundular.
Binanın tadilatı ile ilgili bilgiler veren müteahhit firma yetkilisi Mehmet Akif İslamoğlu; 'Isparta ili Eğirdir ilçesi Yazla mahallesinde bulunan 539 ada 1 parselde bulunan taşınmazın 8630 m2 lik kısmı 16.03.2021 tarihindeki protokol ile üniversitemize tahsis edilmiştir.
Eski Endüstri Meslek Lisesi olarak kullanılan taşınmazın, idari ve atölye binası üniversitemiz Turizm Fakültesinin ihtiyaçları doğrultusunda ihale edilerek, 01.09.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmış binaların tadilat ve yenileme çalışması yapılmıştır.
 Fakülte binası Zemin + 3 kat toplam 1947,92 m² kapalı alana sahip olup, 8 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 toplantı odası ve 23 adet idari oda bulunmaktadır.
Atölye binası tek katlı toplam 1149,38 m² kapalı alana sahip olup, 1 konferans salonu, 1 yemekhane , 1 atölye, 2 derslik 2 ofis ve kantinden oluşmaktadır. 1 adette 13,5 m² kapalı alana sahip güvenlik kulübesi mevcuttur.' dedi.
ISUBÜ Rektörü İbrahim DİLER ise yaptığı açıklamada; 'Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yer alan Turizm Fakültesi, 2011 yılında Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 09 Ocak 2019 tarih ve 576 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Turizm Fakültesi olarak eğitim öğretimine devam etmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alan fakültede, 279 öğrenci öğrenim görmektedir. Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Yeni binamızda en kısa zamanda eğitim ve öğretime başlayacağız. Eğirdir'imize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.
  Eğirdir Altınkum Mahallesinde bulunan Turizm Fakültesi ilçemize gelecek yaklaşık 1000 öğrencisiyle hizmet verecek.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir'e kazandırılan Turizm Fakültesi kampüsü için büyük destekleri bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız  Sayın  Prof. Dr. Mahmut Özer'e, TBMM Başkanvekili Isparta Milletvekilimiz  Sayın Süreyya Sadi Bilgiç'e, Sayın  Recep Özel'e, Sayın Mehmet Uğur Gökgöz'e, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu'na, Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik'e, ISUBÜ Rektörü Sayın İbrahim Diler'e, Isparta ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere Eğirdir halkı adına çok teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı.
Eğirdir Turizm Fakültesi'nin 2. döneme öğrencileriyle buluşması tahmin ediliyor.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
f1f5f7f13f12f11f9f7f4

 
 
c1c2c3c4c5c6c7

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA TEKNOLOJİ GÜCÜNÜZÜ ARTIRACAK KAMPANYA!
Haber: Isparta'daki hırsızlık olayı faillerinin kimlikleri tespit edildi
Isparta'da en iyi elektrikli süpürge tamiri Süpürge Dünyası'nda yapılıyor
HABER: ISPARTA BURDUR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
Isparta Haber: Karayolu Taşımacılığında Yeni Dönem
ISPARTA'DA HERGÜN TAZE BALIK KAYA BALIK'TA
Isparta'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Davraz Prefabrik ile yeni yılda ev hayaliniz gerçek olsun
Isparta Emniyeti tam kadro sahada!
Isparta'da yılbaşı öncesi emniyetten büyük operasyon
Isparta'da narkotik operasyon
HABER: 81 İLDE YENİ YIL GECESİ ÜST DÜZEY GÜVENLİK
ISPARTA'DE DEV OPERASYON!
Haber: ​GO Isparta internet sitesi yayında
Isparta'da hayvana eziyet olayı...
ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ BAŞLADI
Haber: 81 ile sokak hayvanları genelgesi gönderildi
ISPARTA HABER: HALTERDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
Şırınga dönemi bitti: Aşıda şırınga yerine bant dönemi
Isparta'da kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele devam ediyor!
Isparta'da jandarmadan hırsızlık olayı operasyonu
Türkiye Haber Ajansı: Çalışanların net maaşı artıyor!
​Isparta Haber: şoför kalp krizi geçirdi
Isparta Haber Son Dakika: Trafik Kazası...
ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ'NDE FLAŞ GELİŞME!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 5 kişi yaralandıIsparta'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı02 Ocak 2022
Davraz Prefabrik ile yeni yılda ev hayaliniz gerçek olsunDavraz Prefabrik ile yeni yılda ev hayaliniz gerçek olsun01 Ocak 2022
Haber: ​GO Isparta internet sitesi yayındaHaber: ​GO Isparta internet sitesi yayında29 Aralık 2021
HABER: 81 İLDE YENİ YIL GECESİ ÜST DÜZEY GÜVENLİKHABER: 81 İLDE YENİ YIL GECESİ ÜST DÜZEY GÜVENLİK30 Aralık 2021
HABER: ISPARTA BURDUR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARIHABER: ISPARTA BURDUR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI03 Ocak 2022
EZGİ PASTANESİ'NDE YENİ YIL PASTALARI VİTRİNE ÇIKTI!EZGİ PASTANESİ'NDE YENİ YIL PASTALARI VİTRİNE ÇIKTI!31 Aralık 2021
Isparta Emniyeti tam kadro sahada!Isparta Emniyeti tam kadro sahada!01 Ocak 2022
ISPARTA'DA HERGÜN TAZE BALIK KAYA BALIK'TAISPARTA'DA HERGÜN TAZE BALIK KAYA BALIK'TA02 Ocak 2022
Isparta'da en iyi elektrikli süpürge tamiri Süpürge Dünyası'nda yapılıyorIsparta'da en iyi elektrikli süpürge tamiri Süpürge Dünyası'nda yapılıyor03 Ocak 2022
ISPARTA'DE DEV OPERASYON!ISPARTA'DE DEV OPERASYON!30 Aralık 2021
Isparta'da narkotik operasyonIsparta'da narkotik operasyon31 Aralık 2021
Isparta Haber: Gıda İşletmelerinde Yılbaşı Denetimleri ArtırıldıIsparta Haber: Gıda İşletmelerinde Yılbaşı Denetimleri Artırıldı31 Aralık 2021
Haber: ​ITSO Başkanı Tutar’dan Yeni Yıl MesajıHaber: ​ITSO Başkanı Tutar’dan Yeni Yıl Mesajı31 Aralık 2021
Isparta'da yılbaşı öncesi emniyetten büyük operasyonIsparta'da yılbaşı öncesi emniyetten büyük operasyon31 Aralık 2021
Isparta'nın markalaşması için çalışmalar devam ediyorIsparta'nın markalaşması için çalışmalar devam ediyor30 Aralık 2021
Isparta Haber: Karayolu Taşımacılığında Yeni DönemIsparta Haber: Karayolu Taşımacılığında Yeni Dönem03 Ocak 2022
Isparta'da e-Sınav salonları hizmet vermeye başladıIsparta'da e-Sınav salonları hizmet vermeye başladı29 Aralık 2021
Haber: Isparta'daki hırsızlık olayı faillerinin kimlikleri tespit edildiHaber: Isparta'daki hırsızlık olayı faillerinin kimlikleri tespit edildi04 Ocak 2022
ISPARTA HABER: ​DEVLETİN SICAK YÜZÜISPARTA HABER: ​DEVLETİN SICAK YÜZÜ01 Ocak 2022
“Hayallerinizden Vazgeçmeyin”“Hayallerinizden Vazgeçmeyin”31 Aralık 2021