*4 MİLYONLUK YATIRIMLA EĞİRDİR TURİZM FAKÜLTESİ BİNASI ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün büyük gayretleri sonucu Eğirdir Turizm Fakültesi'ne kavuşuyor. Daha önce Endüstri Meslek Lisesi olarak eğitim veren bina yenilenerek üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Yaklaşık 4 milyonluk yatırımla hazır hale getirilen binanın halesini ISUBÜ daha önce gerçekleştirmişti.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök tüm hazırlık ve tadilatları gerçekleşen binada incelemelerde bulundular.Binanın tadilatı ile ilgili bilgiler veren müteahhit firma yetkilisi Mehmet Akif İslamoğlu; 'Isparta ili Eğirdir ilçesi Yazla mahallesinde bulunan 539 ada 1 parselde bulunan taşınmazın 8630 m2 lik kısmı 16.03.2021 tarihindeki protokol ile üniversitemize tahsis edilmiştir.Eski Endüstri Meslek Lisesi olarak kullanılan taşınmazın, idari ve atölye binası üniversitemiz Turizm Fakültesinin ihtiyaçları doğrultusunda ihale edilerek, 01.09.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmış binaların tadilat ve yenileme çalışması yapılmıştır.Fakülte binası Zemin + 3 kat toplam 1947,92 m² kapalı alana sahip olup, 8 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 toplantı odası ve 23 adet idari oda bulunmaktadır.Atölye binası tek katlı toplam 1149,38 m² kapalı alana sahip olup, 1 konferans salonu, 1 yemekhane , 1 atölye, 2 derslik 2 ofis ve kantinden oluşmaktadır. 1 adette 13,5 m² kapalı alana sahip güvenlik kulübesi mevcuttur.' dedi.ISUBÜ Rektörü İbrahim DİLER ise yaptığı açıklamada; 'Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yer alan Turizm Fakültesi, 2011 yılında Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 09 Ocak 2019 tarih ve 576 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Turizm Fakültesi olarak eğitim öğretimine devam etmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alan fakültede, 279 öğrenci öğrenim görmektedir. Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Yeni binamızda en kısa zamanda eğitim ve öğretime başlayacağız. Eğirdir'imize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.Eğirdir Altınkum Mahallesinde bulunan Turizm Fakültesi ilçemize gelecek yaklaşık 1000 öğrencisiyle hizmet verecek.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir'e kazandırılan Turizm Fakültesi kampüsü için büyük destekleri bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e, TBMM Başkanvekili Isparta Milletvekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç'e, Sayın Recep Özel'e, Sayın Mehmet Uğur Gökgöz'e, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu'na, Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik'e, ISUBÜ Rektörü Sayın İbrahim Diler'e, Isparta ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere Eğirdir halkı adına çok teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı.Eğirdir Turizm Fakültesi'nin 2. döneme öğrencileriyle buluşması tahmin ediliyor.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)