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​Yeşilay “Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabı ile umut dolu hikâyeler anlatıyor

​Yeşilay “Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabı ile umut dolu hikâyeler anlatıyor
ISPARTA
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Yeşilay “Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabı ile umut dolu hikâyeler anlatıyor
 
Yeşilay’ın, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nden (YEDAM) destek alan bağımlıların öykülerinden ilham alınarak hazırlanan Renklerini Yeniden Kazananlar kitabı raflarda yerini aldı. Yeşilay Yayınları’ndan çıkan kitapta, toplumun her kesiminden insanın birbirinden farklı deneyimlerinden ilham alınarak oluşturulan 19 öykü bulunuyor. Renklerini Yeniden Kazananlar kitabına tüm seçkin kitabevleri ve kitap satış sitelerinin yanı sıra yesilaymarket.com’dan da ulaşılabiliyor.
 
Yeşilay’ın çalışmalarının, her zaman umut barındırdığını belirten Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR şunları ifade etti:
 
“Yeşilay olarak bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla durmaksızın mücadele ediyoruz.
2015 yılında temellerini attığımız, bugünse Türkiye’nin 81 ilinde ücretsiz olarak hizmet verdiğimiz 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle bağımlılıklardan kurtulmak isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. YEDAM’larda tanık olduğumuz hikâyeler; bağımlılıktan kurtulanların, ailelerinin ve yakınlarının geri dönüşleri bizi her zaman daha da güçlendirdi. Bir gün YEDAM’dan destek alan bir danışanımızın annesi Yeşilay’a ‘Oğluma hayatın renklerini tekrar kazandırdığınız için teşekkür ederim’ yazan bir not iletti. Renklerini Yeniden Kazananlar kitabı da ismini bu umut dolu öyküden aldı. Yaşanmış öykülerin, ilham verme ve bağımlıları ‘Ben de başarabilirim’ diyerek harekete geçirme noktasında çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Kitapta yer verilen 19 farklı öykünün yeni hayatlara umut olacağına, bağımlılara ve yakınlarına renklerini yeniden kazanmaları noktasında ilham olacağına inanıyoruz.”
 
YEDAM’dan ücretsiz psikososyal destek
 
YEDAM’ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan bireylere ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasını, ilişkilerinin sağlıklı devam etmesini destekliyor. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren YEDAM’lara 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.
 
Yeşilay Hakkında
1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.
 
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.
 
Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.
 
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