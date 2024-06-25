Isparta'da Tehlikeli Motosiklet Gösterisine 16.215 TL Ceza

Isparta'da yaşanan olayla ilgili olarak, bir motosiklet sürücüsüne çeşitli idari para cezaları uygulandığı bildirilmiş. İşte ceza detayları:

Yetersiz Ehliyet İle Araç Kullanmak ve Kullandırmak (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 39/2. Madde): 12.878 TL

(2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 39/2. Madde): 12.878 TL Okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 23/3-c-1. Madde): 2.647 TL

(2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 23/3-c-1. Madde): 2.647 TL Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 47/1-d. Madde): 690 TL

Bu ihlaller nedeniyle toplamda 16.215 TL idari para cezası kesilmiştir. İsparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu davranışın ciddiye alındığı ve gereken cezai işlemlerin uygulandığı vurgulanmıştır.