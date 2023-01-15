Adres:

Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp: 0 530 072 21 80

Telefon :

0246 220 20 70



















































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