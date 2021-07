ISPARTA'DA AŞI OLMAYAN KİŞİ SAYISI Bİ HAYLİ FAZLA



Sağlık Bakanlığı Isparta’da toplan yapılan aşı sayısını açıkladı. Buna göre; Isparta’da 418 bin 470 kişi aşılandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 63 bin 433'ü birinci doz, 21 milyon 279 bin 203'ü ikinci doz, 3 milyon 669 bin 529'u üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.

ISPARTA’DA DURUM NE?

Isparta’da toplan yapılan aşı sayısı 418 bin 470’e yükseldi. 1.doz aşı uygulanan kişi sayısı 264 bin 700’e çıktı. 2.dozda ise son rakam 181 bin 404. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK

SAĞLANIRSA SALGIN BİTER"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." değerlendirmesini yaptı. Günlük verileri sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi. "Ertelemişseniz aşınızın hemen yaptırın" diyen Bakan Koca, " 'Biraz daha zaman geçsin oluruz!' Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780’e kadar çıktı" paylaşımında bulundu.





TÜRKİYE'DE AŞI DA SON DURUM?

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi. 60 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 215 kişi sağlığına kavuştu.

Delta etkisiyle artan vakalar 4. dalga riskini artırıyor. Uzmanlar, 4. dalganın “aşısızların pandemisi” olacağı görüşünde.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'deki aşılama çalışmalarını, 2. ve 3. dozun önemini TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Delta varyantının özellikle aşı olmayanlarda etkisinin daha fazla olacağı yönünde araştırmalar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’deki aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi:

“2 doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 21,5 milyonu geçmiş durumda. Ama bunun hedefin 3'te 1’i olduğunu vurgulamak gerekiyor. Şu an 2 doz aşılamada yüzde 34'lerdeyiz. ‘Ben 1. dozu oldum, 2. dozu olmayabilir miyim?” ya da 'Ben gencim koronavirüs beni etkilemez mi?’ diyenlerin olduğunu görüyoruz. Son dönemde hastanede yatanlara baktığımızda aşısız olanların çoğunlukta olduğunu vurgulamak lazım. Bu bize aşının koruyuculuğunu gösteriyor. Dünya genelinde 4. dalganın ‘aşısızlar pandemisi’ olabileceğine dair bir kanı var. Bu sebeple 4. dalgayı ülkemizde en az hasarla atlatmamız için yapmamız gereken şey aşıya ağırlık vermek ve maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmek.”

Bayram nedeniyle yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, korunma önlemlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak ancak aşılamayla bu salgının üstesinden geleceğimizi söyledi.



İKİ DOZ AŞI OLANLARDA VİRÜS YAYILIMI DAHA AZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının 2 haftada 2 katına çıktığını açıkladı. Bu konuda da değerlendirme de bulunan İlhan, vakaların 9 bin 500 civarına tırmansa da bundan daha yüksek seviyede olmayışının sebebini çift doz aşılamaya bağladı ve aşılamanın toplumsal bağışıklık üzerine etkisine değinerek şöyle konuştu:



“Şu an için hangi aşı olursa olsun çalışmalar bize gösteriyor ki, 2 doz aşısını olanlar koronavirüsten korunuyor ve hastalığı daha hafif geçiriyor. Hastalığı daha hafif geçirdiğinden çevrelerine virüs saçımı daha az oluyor ve böylece bulaştırma oranını azaltmış oluyorlar.”

3. doz aşıyı ise sırası gelenlerin bir an evvel olması gerektiğini söyleyen İlhan, “Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan gruplar içerisindeysek 3. doz aşıyı yaptırmaktan imtina etmemek gerekiyor. Bu aşıyı olmamak doğru bir yaklaşım değil. Aşılamanın aşamaları tüm dünyaya göre güncellenerek ilerliyor. Bu yüzden bakanlığın uygulamalarını takip etmek ve aşılanarak sevdiklerimizi korumamız gerekiyor” dedi.