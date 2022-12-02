Hızla artan nüfusun sınırlı kaynakları sürekli tükettiği dünyada, iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkileriyle birlikte Su stratejik bir güç olarak, Tarımsal Sulama ise bu gücün idaresinde önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle tarımsal sulamanın etkinleştirilmesi, çevre dostu modern sulama sistemlerinin kullanılmasının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretim tekniklerinin bir numaralı uygulayıcıları olan üreticilerin ürünlerini bilinçli olarak sulaması zorunlu hale gelmiş durumda.Bu kapsamda stratejik öneme sahip olan tarımsal sulama konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilerin, STK temsilcilerinin, araştırmacıların, akademisyenlerin ve özel sektör uzmanlarının katıldığı “Tarımda Etkin Su Kullanımı Çalıştayı” düzenlendi.Çalıştaya katılan Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorununa dikkat çekerek “Çalıştay çok önemli bir konuya temas ediyor. Çünkü sizlerin de bildiği gibi dünya bir iklim kriziyle karşı karşıya. Su kaynaklarındaki azalma bütün insanlığı tehdit ediyor. Yapılan tahminlere göre dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyara yakın bir büyüklüğe ulaşacak. Dünyadaki su kaynaklarının sadece yüzde iki buçuğunun tatlı su kaynağı olduğunu düşünürsek, su varlığı açısından dünyanın zengin olmadığını görürüz. Tatlı su kaynağı açısından bu yüzde iki buçukluk tatlı su kaynağının da yaklaşık yüzde yetmişi tarımsal sulamada kullanılıyor. Bu anlamda tarımsal sulamada kullanılan suyun tasarruflu ve etkin bir şekilde kullanılması bu iklim krizi karşısında çok çok büyük önem kazanıyor. Tarımda etkin su kullanımını konusunda gerekli tedbirleri almazsak önümüzdeki yıllarda gerek ülkemiz olarak gerek Isparta olarak çok ciddi problemler yaşayacağımız buradan maalesef söylemek lazım. Bunun yaygınlaştırılması gerektiği açık. Çünkü Isparta olarak birincil su kaynağımız olan Eğirdir gölünde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle yaz sıcaklıklarının artışı nedeniyle gönlümüzdeki buharlaşma miktarı son yıllarda artmış durumda. Bu buharlaşma ile kaybettiğimiz su kaynağı, yine içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan suların miktarının her geçen gün artış göstermesi Eğirdir gölünü bugün kritik seviyelere taşıdı. Dolayısıyla Eğirdir gölü başta olmak üzere diğer su kaynaklarımızın da etkin bir şekilde kullanımı ve su israfının önüne geçilmesi bakımından modern basınçlı su sistemleri dediğimiz yağmurlama ve damlama sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Bugün modern anlamda sulama tekniğine cevap veren sulama sistemlerinin kullanımı Isparta’da %28 civarında bunu daha da artırmamız gerekiyor “dedi.Ardından Vali Baruş, çalıştaya katkı sunan akademisyenlere teşekkür ederek plaket takdim etti.