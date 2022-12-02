ISPARTA'DA ALTİNİŞ MAĞAZALARINDA İNDİRİM FIRSAT ŞÖLENİ BAŞLADI

Isparta'da Altıniş Kuyumcuk'un Aralık ayı başında artık geleneksel hale dönüşen indirim kampanyası başladı.. Kampanya çerçevesinde Pırlanta tektaş yüzükler, pırlanta beştaş yüzükler, tamtur yüzükler, pırlanta kolyeler, pırlanta küpeler, pırlanta bileklikler, yılbaşı özel indirim kampanyası ile uygun fiyat ve koşullarda satışa sunulmaktadır. Kampanya Aralık ayı sonuna kadar devam edecek.

Şık, zarif ve ışıltılı pırlanta tasarımları, altın tasarımları klasikten moderne günün her anını özenli tasarlanmış değerli bir mücevherlerle tamamlamak isteyen kadınlar, indirim kampanyası ile birbirinden ışıltılı pırlantalı seçenekler arasından en beğendiklerini çok uygun şartlarda Altıniş Kuyumculuk'tan satın alabilecekler.

Kampanya kapsamında baget pırlantalı yüzüklerden tektaş yüzüklere, pırlanta beştaş yüzükten pırlanta su yolu bilekliğe kadar çok sayıda mücevher tasarımı, yeni yıla özel ulaşılabilir kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunulmaktadır. Aşkı, sadakati, mutluluğu ve bağlılığı simgeleyen pırlanta tektaş, beştaş ve baget yüzüklerle birlikte zarafeti temsil eden su yolu bileklikler de göz alıcı ihtişamıyla yeni yılda tüm kadınları hayal ettikleri pırlantaları Altıniş Kuyumculuk sizlerle buluşturmaktadır.

31 Aralık!

İndirim kampanyası ile tüm pırlantalar ve altınlar yeni yıla özel fiyatlarla Altıniş şubelerinde...

Altıniş Atasay Adres:

Telefon:

Altıniş Plaza Adres:

Telefon

















