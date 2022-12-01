Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi açıklandı: Sürpriz gelebilir iddiası

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Öte yandan Yüzde 40-50 arası zam beklenen asgari ücret zammı için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, aralık ayı sonundan daha erken ilan edilebileceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TARİHLERİ BELLİ OLDU

"VATANDAŞA SÜRPRİZ YAPILABİLİR"

"ÇALIŞANLARI MEMNUN EDECEK BİR RAKAM ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK"

GEÇEN YIL ARALIK AYININ İKİNCİ HAFTASI AÇIKLANMIŞTI

HAK-İŞ'TEN 10 BİN TL TALEBİ

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 VEYA 45 ZAM BEKLENİYOR

ASGARİ ÜCRETTE PSİKOLOJİK SINIR 8 BİN TL

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT ve asgari ücret konusunu masaya yatırdı.Bugün ise asgari ücret zammıyla ilgili diğer bir kritik görüşme var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüştü.Görüşme sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücret süreciyle ilgili şunları söyledi:2022 yılının ocak ayında asgari ücrete tarihin en yüksek artışı yapıldı. Yaklaşık yüzde 50 zamla çalışanın maaşı 4 bin 253 liraya yükseltildi. Temmuzda da asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücret net 5 bin 500 liraya çıktı.Zengin, "dedi. Asgari ücret, Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.Asgari ücret görüşmelerinin normal takvime göre aralık ayının sonunda bitmesi ve rakamın bu tarihten sonra açıklanması bekleniyor. Ancak geçen sene erkenden bitirilen görüşmelerden sonra aralık ayının ikinci haftasında rakam ilan edilmişti. Bu sene de benzer bir tablo ortaya çıkabileceği ihtimali güçlü görülüyor.Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, “dedi.Uzmanlara göre yıl sonunda yüzde 35'i bulan bir enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon farklı ve refah yapı göz önüne alındığında en güçlü iki ihtimal şu şekilde ortaya çıkıyor: Asgari ücrete yüzde 40 veya yüzde 45 zamBu oranlarda zam uygulandığında ise 2023 yılı asgari ücret şu şekilde ortaya çıkıyor.Kimi uzmanlara göre ise şuan bu rakamları üzerinden bir düzeltme ile asgari ücret için psikolojik sınır olarak gösterilenolarak uygulanacağı yönünde.