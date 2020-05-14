Keçiborlu ilçesi Ardıçlı köyüne gül hasadı için gelen tarım işçileri yetkililer tarafından ziyaret edildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ve aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu tarım işçilerine Mobil PTT şubesi de hizmet veriyor. İşçiler mobil şubeden aldıkları E-Devlet şifreleriyle internet üzerinden başta seyahat izni olmak üzere bir çok işlemi gerçekleştirebiliyor.Tarım işçilerini çalıştıkları alanda ziyaret eden Keçiborlu Kaymakamı Okan Leblebicier ve Isparta Göç Müdürü Burhan Türkmen; devam eden Koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında işçi ve tarla sahiplerine bilgilendirmede bulundular. İşçilerin talep ve önerilerini dinlediler.