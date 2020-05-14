KUAFÖR, BERBER VE GÜZELLİK SALONU ESNAFINA KORONAVİRÜS TESTİ UYGULANDI

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinde girdiğimiz şu günlerde Isparta Valiliği tedbirleri elden bırakmadan çalışmalara devam ediyor.Bilim Kurulunun tavsiyesi ile İçişleri Bakanlığı kararının ardından Pazartesi günü itibari ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da yeniden faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik salonu esnafı koronavirüs testine tabi tutuluyor.İl genelinde berberler ve kuaförler ve odasına kayıtlı 378 esnaf ve çalışanlarından İl Sağlık Müdürlüğü, Halk sağlığı Merkezi önüne kurulan çadırlarda özel kıyafetli sağlık personeli tarafından boğaz ve burun kürü uygulanarak test örnekleri alındı.Isparta Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çelik yeni çalışma sürecinde kendilerine destek veren başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ederek, tarama işleminin üç günde tamamlanacağını kaydetti.Oda başkanı Çelik bunun yanında basında çıkan bazı haberlerin yanlış anlaşılmaya neden olduğunu belirterek bu güne kadar Isparta’da berber esnafında koronavirüs pozitif vakasına rastlanılmadığını söyledi.Isparta Sağlık İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nazif Aydın ise berber esnafına en güvenilir sonucu veren PCR testi uygulandığını belirterek günlük 120 civarında test almayı planladıklarını belirtti.









