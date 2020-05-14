EĞİRDİR'DE LARVA VE SİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatları ile Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce atık su terfi merkezlerinde, parklarda, larva mücadelesi ve sinekle mücadele devam ediyor.