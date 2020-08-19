Eğirdir’de Önemli Bir Spor Organizasyonu Daha Düzenlenecek

Yedi renkli gölü, adaları, tarihi medrese ve camileri, kasnak meşesi ormanları, gölleri ve kamp merkezleri ile Eğirdir Isparta’nın en güzel ilçelerinden biri. Doğal güzelliklerinin yanı sıra spor aktiviteleri açısından da önemli bir merkez olma yolunda. Eğirdir halihazırda yelkenli yarışları ve uluslararası triatlon yarışmalarına ev sahipliği yapıyor. Konaklama imkanları ve futbol sahaları açısından da iyi bir altyapıya sahip Eğirdir özellikle yazın en sıcak günlerinde bile sahip olduğu serin hava sayesinde futbolculara rahat bir antrenman ortamı sunuyor.Bu güzel ilçe 26 Ağustos tarihinde önemli bir futbol organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Eğirdir Kaymakamlığı’nın destekleri ile Eğirdir Belediyesi tarafından düzenlenecek Zafer Turnuvası’na Süper Lig ve Ptt 1. Lig’den birçok takımın alt yapı oyuncuları katılacak. Turnuva süresince Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kontrollü Sosyal Hayat kurallarından ve Türkiye Futbol Fedarasyonu’un belirlediği müsabaka kurallarından taviz verilmeyecek.Turnuvaya ev sahipliği yapacak Eğirdir Belediye Spor da güçlü rakipleri karşısında turnuvaya Eğirdir Stadyumu’nda hazırlamaya başladı. Antalyaspor kondisyoneri olan ve alınan özel izinle Eğirdir Belediye Spor U16 takımının turnuva için antrenörlüğünü yapan Mustafa Erol Eğirdir’in sahip olduğu tesisler açısından futbol takımlarının kamp yapması için çok müsait olduğunu belirterek yazın en sıcak günlerinde bile günün her saatinde rahatlıkla antrenman yapılabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu söyledi.