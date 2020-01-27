BASIN BİLDİRİSİ



Isparta Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İlimizin tanıtım çalışmaları sürdürülmekte…

Isparta Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşılan” başlığıyla başlatılan tanıtım kampanyaları, mevsim koşullarına göre artan kar yağışı ve sömestr tatilinin etkisi ile Davraz Kayak Merkezine yoğun ilgi Ulusal medyanın da ilgisini çekmiştir. Bu kapsam da haftasonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz misafiri olan Ulusal Basınımızın önde gelen temsilcileri ilimiz de belirlenen gezi programı kapsamında incelemeler de bulundu ve alanda çekim ve röportajlar gerçekleştirdi. Gelen misafirler özellikle sosyal medya da Davraz Kayak Merkezi ile ilgili çok olumlu görüşlerin yer aldığını ve bundan etkilendiklerini, burada canlı olarak gördükten sonra yapılan övgülerin fazlasıyla hakettiğini söylediler.İlimizin turizm değerlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı’nın doğal güzellikleri, buzla kaplı Eğirdir Gölünde gezinti martılara ve göl kuşlarına ekmek atmaları ile unutulmaz anlar yaşadılar. Akpınar Seyir Terası, Dündarbey Medresesi, Hızırbey Camii ve Yeşilada gezisi ile program devam etti.Her yıl artan trendi ile yüzlerce turisti ağırlayan bölgenin turizm değerlerine hayranlıklarını ifade eden misafirlerimiz, tanıtıma katkı sağlayacaklarını ve kendilerine bu fırsatı sağlayan Isparta Valiliğine teşekkür ederek ayrıldılar.ISPARTA VALİLİĞİ(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)