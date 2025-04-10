Isparta'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Bin Adet Sikke Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 nisan 2025 tarihinde merkez ilçede düzenlenen operasyonda 2 bin 3 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen sikkelerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Isparta halkının huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.