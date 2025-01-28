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Isparta'da İş arayanlar için umut dolu bir başlangıç fırsatı!

Isparta'da İş arayanlar için umut dolu bir başlangıç fırsatı!
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İŞKUR ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İş Birliğiyle Yeni Eğitim Programı

İş arayanlar için umut dolu bir başlangıç fırsatı! Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerde desteklenmesi amacıyla 10 ay sürecek bir İşgücü Uyum Programı düzenliyor. Bu kapsamda, programda 122 kişilik bir kontenjan açılmış durumda.

Başvuru ve Program Detayları

Başvuru yapmayı düşünen kişiler, 03 Şubat 2025 – 07 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, ALO 170 aracılığıyla veya doğrudan İŞKUR İl Müdürlüğü’ne gelerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sonrasında oluşturulacak liste, 12-13-14 Şubat 2025 tarihlerinde saat 10.00’da Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak seçimle kesinleşecek.

Programın başlangıç ve bitiş tarihleri ise 03 Mart 2025 – 27 Aralık 2025 olarak belirlendi.

Katılımcılar ve Eğitim Verilecek Yerler

İlgili program kapsamında, katılımcılar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı şu birimlerde görev alacak:

  • Isparta Çocuk Evleri Sitesi
  • Isparta Engelsiz Yaşam Merkezi
  • Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi
  • Uluborlu ve Eğirdir huzurevleri
  • Sosyal Hizmet Merkezleri ve diğer bağlı birimler

Her bir birim için belirlenen kontenjan detayları programın duyuru metninde açıkça ifade edilmiştir. Bu yerlerde katılımcılar, temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde destek sağlayarak hem teorik hem de pratik bilgiyle donatılacak.

Kimler Başvurabilir?

Programa katılım için gerekli şartlar şu şekilde sıralanıyor:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • En az 18 yaşında olmak
  • SGK’dan yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
  • Gelir kriterlerini sağlamak (belirtilen asgari seviyenin altında olmak)

Ayrıca, başvuru sürecinde adayların kurum tarafından düzenlenen mülakat ve liste seçimlerini başarıyla geçmesi gerekiyor.

Amacı ve Hedefi

Bu programın amacı, özellikle dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması, çalışma disiplininin artırılması ve kamu hizmetleri kapsamında aktif iş gücüne katılımlarının sağlanmasıdır. Eğitim boyunca katılımcılar, teorik bilgilerle desteklenirken, sahada uygulamalı çalışmalarla iş deneyimi kazanacaklar.

Son Başvuru Tarihi: Kaçırmayın!

Eğer siz de kariyerinize yeni bir başlangıç yapmak ve sosyal hizmet alanında tecrübe edinmek istiyorsanız, başvurunuzu yukarıda belirtilen süre içerisinde tamamlamayı unutmayın. Daha fazla bilgi için İŞKUR’un resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da ALO 170 hattını arayabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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