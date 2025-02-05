Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe!

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ocak ayı içerisinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda, izinsiz kazı olaylarında kullanılan 6 dedektör, 21 farklı kazı malzemesi ve 16 sikke ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında, yasa dışı kazı faaliyetlerine karıştığı belirlenen 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Isparta halkının huzur ve güvenliği için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini vurguladı.



