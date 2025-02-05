Isparta’da Kaçakçılık ve Organize Suçlara Geçit Yok!
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla yasa dışı faaliyetlere büyük darbe vurdu.
Bu süreçte düzenlenen 18 operasyonda, 22 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 4 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda ele geçirilenler:
- 2 ruhsatsız tabanca
- 1 ruhsatsız av tüfeği
- 306 adet fişek
- 46 cep telefonu
- 205 emtia
- 41.940 adet doldurulmuş sigara
- 800 paket gümrük kaçağı sigara
- 2 sigara sarma makinesi
- 400 adet elektronik sigara malzemesi
- 8 litre sahte/kaçak alkol
Halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.