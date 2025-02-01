Isparta'da Kentsel Dönüşümde İlk Adım Anadolu Mahallesi'nde Atılıyor

Kentsel Dönüşümde İlk Adım Anadolu Mahallesi'nde Atılıyor

Isparta Belediyesi, şehrin kentsel dönüşüm sürecinde ilk adımı Anadolu Mahallesi'nde atıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı.

2043 dairelik mevcut yapı stoğunun 4400 konuta çıkarılacağı projede, kat sayısı 9 olarak planlanıyor. Mahalledeki mevcut yollar ise genişletilerek 20 ve 25 metreye ulaşacak. Altyapının tamamen yenileneceği proje kapsamında, büyük meydanlar, yeşil alanlar ve modern yapılaşma ile Anadolu Mahallesi’nin kente örnek bir dönüşüm sürecinden geçmesi hedefleniyor.

Başkan Başdeğirmen, vatandaşların hak kaybı yaşamadan dönüşümün gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Anadolu Mahallesi sakinlerimizi mağdur etmeden, onlara kayıp yaşatmadan evlerini nasıl yenileyebiliriz noktasında çalışmalar yaptık" dedi.

Isparta’nın birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Başdeğirmen, şehrin dört bölgesinin acilen kentsel dönüşümden geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmelerin ardından, dönüşümün ilk olarak Anadolu Mahallesi'nde başlatılmasına karar verildiğini belirtti.

İlerleyen süreçte Eski Sanayi, Davraz Mahallesi ve Kafeler Caddesi olarak bilinen özel planlama alanında da dönüşüm çalışmalarına başlanması planlanıyor. Belediye, süreci vatandaşlarla istişare ederek ve ortak kararlarla yürütmeyi hedefliyor.















