Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarihi eser kaçakçılığı olaylarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. 20 Temmuz 2024 tarihinde Keçiborlu – Dinar karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, O.Ç. (39) ve S.Ç. (58) isimli şahıslar yakalandı.

Operasyon sırasında, 98 adet sikke, 4 adet tarihi obje ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Toplam 102 adet tarihi eser, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan başlatılan adli işlemler kapsamında Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini koruma kararlılığıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.