Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonları

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Kumar ve Fuhuş Operasyonları

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Temmuz 2024 tarihinde Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edilmiştir. Kontrol sırasında, kumar oynayan 3 şahsa toplam 19.275 TL para cezası uygulanmış, ayrıca 1 şahsa kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem başlatılmıştır. Kumar oynarken ele geçirilen 1.620 TL'nin mülkiyeti kamuya geçirilmiştir.

Aynı gün, bir masaj salonu da dahil olmak üzere 2 adrese düzenlenen operasyonlarda, 6 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılmış ve toplam 78.720 TL para cezası uygulanmıştır. Bu operasyonlarda ayrıca 1 şahsa adli işlem uygulanmıştır.

İl genelinde faaliyet gösteren 212 işyeri denetlenmiş olup, 5 işyerine mevzuata aykırı faaliyet göstermeleri nedeniyle işlem yapılmıştır.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, toplum huzurunu koruma amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



