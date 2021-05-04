



Karar No : 2021 - 32 -

Karar Tarihi : 04.05.2021



Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 04.05.2021 Salı günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 04.05.2021 tarih ve 7873 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “ tam kapanma ” kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesiyle belirlenmiş ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 27.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Karar alınarak duyurulmuştur.



Söz konusu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında;

­ Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sayma usulü ile belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı,

­ Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00 ­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği,

­ Zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı,

belirtilmiştir.



Bu noktada sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşan/oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcilerinin yaptığı görüşmeler sonucunda aşağıdaki Kararların alınması gerekmektedir.

1. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesine,

2. Bu çerçevede 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünlerinin (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilmesine ,

3. Daha önce getirilen alkollü ürün satış kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,





Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,



Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 04.05.2021



