ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Asayiş Şube Müdürlüğü, 01.04.2021 ile 30.04.2021 tarihleri arasında Resmi Ekipler Büro Amirliğimiz ve Motosikletli Polis Timlerimiz tarafından yapılan çalışmalarda;



Suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması için şehrimizin farklı noktalarında yapılan 174 ayrı uygulamada;



*2 Adet kurusıkı tabanca,

*5 Adet 6136 Sayılı Kanun kapsamında yer alan bıçak ele geçirilmiş,

*21217 Şahsın GBT kaydı sorgulanmış,

*608 araç incelenmiş,

*Yoklama Kaçağı ve Bakaya durumunda bulunan, ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 47 şahıs yakalanarak, haklarında adli ve idari işlem tesis edilmiştir.



Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



