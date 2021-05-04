ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahıslar üzerinde titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların E.B ve R.K, çalıntı motosikleti satın alan şahsın (SSÇ) - B.D olduğu tespit edilmiştir.Şüpheliler E.B ve R.K ile (SSÇ). B.D isimli şahıslar 29.04.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmış, 30.04.2021 günü sevk edildikleri Adli Makamlarca E.B ve R.K isimli şahıslar TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiş, (SSÇ) B.D isimli şahıs ise serbest bırakılmıştır.Vatandaşlarımızın araçlarından ayrılırken kapılarını kilitlemeleri, anahtarını aracın üzerinde bırakmamaları, motosiklet ve elektrikli bisikletlerini daha güvenli olan apartman içerisi, garaj vb. yerlere kilitleyerek park etmeleri, hırsızlık olaylarının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.