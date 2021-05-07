Tam kapanma uygulamasıyla birlikte ilçe denetim faaliyetlerine ağırlık veren Vali Ömer Seymenoğlu Senirkent ilçesinde iş yeri ziyaretleri gerçekleştirdi.Ziyaretlerinde salgınla mücadeledeki en büyük avantajımız olan maske,mesafe,temizlik konularından asla taviz verilmemesini isteyen Vali Seymenoğlu iş yeri sahiplerinden ve çalışanlardan belirlenen kurallara uyarak salgına karşı yürütülen mücadeleye destek olmalarını istedi.Beraberinde Senirkent Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ile vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faaliyetlerine devam eden iş yerlerine ziyaretler gerçekleştiren Vali Seymenoğlu burada karşılaştığı vatandaşlardan da alınan tedbirlere uymalarını isteyerek kendilerine mücadeleye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.