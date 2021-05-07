https://edevlet.tarbil.gov.tr/

https://www.tarimorman.gov.tr/

Mevsimlik İşçi Seyahat İzin Belgesi almak isteyen kişiler, İl/İlçe Müdürlüklerimize gelmedenweb adresi üzerinden başvuruda bulunabilirler.İzin isteyen kişiler yaptıkları başvuruları yine aynı sistem üzerinden sorgulama yapabilir, evrağın çıktısını alabilirler. Ayrıca başvurusu onaylanan kişilerin izin formunun hazırlandığına dair bilgi mesajı SMS olarak cep telefonlarına gönderilmektedir.Kendi arazisine gitmek isteyen çiftçilerimiz ÇKS-Çiftçi Belgesi ile gidebilirler. Ayrıca bu sistem üzerinden başvuru yapmalarına gerek yoktur.Detaylı bilgiye aşağıdaki linkteki belgeden ulaşabilirsiniz.../Mevsimlik_Tarim_iscisi...2021 Yılına ait ÇKS başvurusu ve kaydı olmayan işveren veya taşınmaz sahibine mevsimlik tarım işçisi taşıma belgesi verilmemektedir.