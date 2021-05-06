Pazar Yerlerinde Alınacak Tedbirler İle İlgili Toplantı Yapıldı

8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde vatandaşlarımıza hizmet verecek olan pazarlarla ilgili olarak Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.Toplantıda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kolluk kuvveti amirleri, ilgili kamu kurumu müdürleri ve meslek odası temsilcileri hazır bulundu. Vatandaşlarımızın tam kapanma döneminde taze sebze ve meyveye ulaşımını sağlamak üzere İçişleri Bakanlığımızca alınan kararla ilgili olarak ilimizde alınacak tedbirler katılımcılarla gözden geçirildi.Tam kapanma süresi içerisindeki Cumartesi günlerine denk gelen 8 ve 15 Mayıs günlerinde il merkezinde kurulacak olan pazarlarda başta pazarcı esnafının yerleşim düzeni ve vatandaşların pazar alanlarına kontrollü giriş çıkışları olmak üzere, fiyat denetimi yapılması, maske, mesafe, temizlik konularından taviz verilmemesi gibi konular görüşülerek karara bağlandı. Kurulacak olan pazarlarda Isparta Valiliği ekiplerinin de gün boyu denetimler gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.Toplantıda alınan tüm karar İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile tüm vatandaşlara duyurulacak.