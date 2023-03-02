Taksilerde kontaklar afetzedeler için çevrildi

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde, taksi esnafı bir günlük kazançlarını afetzedelere bağışlamak için taşıma hizmeti verdiler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan iki büyük depremin ardından yardım seferberliği sürüyor. Bu kapsamda ilimizde taşıma hizmeti veren taksi esnafı ve çalışanları, afetzedeler için anlamlı bir bağış kampanyası düzenlediler. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde, taksilerde kontaklar bu sefer afetzedeler için çevrildi. Taksi esnafı, 1 Mart Çarşamba günü müşterilerden sağladığı kazancı afetzedelere bağışlama kararı aldı. Bu kapsamda müşterilerin dikkatini çekmek için taksi duraklarına ve taksilere ‘Bugünkü kazancımızın tamamını afetzede kardeşlerimize bağışlıyoruz. Gün birlik günü’ yazılı etiketler yapıştırıldı.



GÜN BİRLİK GÜNÜ

Taksi esnafından Nurettin Zeybek, yaşanan büyük felaketin ardından az çok demen afetzedelere yardımcı olmak adına böyle bir girişimde bulunduklarını belirterek, “Bizim için çok önemli bir gün. Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Esnaf Odaları Birlik Başkanımız Ahmet Tural’ın öncülüğünde Şoförler Odası Başkanımız Mehmet Yücedağ’ın gözetiminde bir günlük kazancımızı afetzede kardeşlerimize bağışlamak istedik. İnşallah katkı büyük olur” dedi. Taksi esnafından Mehmet Kurt “Bugün birlik günü. Bizler iyi günde kötü günde beraberiz. Kötü günde olan kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek adına maddi manevi elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Yaralar sarılıncaya kadar biz kardeşlerimize teşekkür ederiz” derken, Ahmet Güven de “Birlik Başkanımız Ahmet Tural’ın öncülüğünde bugünkü kazancımızı depremzedelere bağışlıyoruz. Atatürk’ün dediği gibi şoför en asil duygunun insanıdır sözünden hareketle bugünkü kazancımızı depremzedelere bağışlıyoruz” diye konuştu.



MÜŞTERİLERDEN TAKSİ ŞOFÖRLERİNE TEŞEKKÜR