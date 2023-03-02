EYT HAYIRLI OLSUN
ISPARTA ‘DA 15 BİN KİŞİ BU YASADAN FAYDALANACAK
Emeklilikte Yaşa Takılanların uzun bir süredir beklediği yasa teklifi TBMM de kabul edildi.
Yasanın kabülünün ardından açıklama yapan EYT İl Temsilcisi Bahri Yüceer yaptığı açıklamada “yıllardır her platformda mücadelesini verdiğimiz davamızı şükürler olsun hayırlısıyla sonuçlandırdık taçlandırdık burdan başta sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Eyt Federasyonu başkanım sn Gönül Boran Özüpak’a emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte rabbimden sağlık diler sevdiklerinizle beraber rabbim yedirmek nasip etsin insallah güzel bir çalışma ve emeğin karşılığını hep beraber almanın mutluluğuyla” dedi.