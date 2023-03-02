Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i konuk etti. ATSO Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Totoş, Hatice Öz ve Mustafa Yayla’nın da yer aldığı ziyarette, ATSO ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ali Bahar, “Antalya’mızın asayişi için İl Emniyet Müdürlüğü’müzün ne kadar sistemli ve başarılı çalıştıklarını, göç alan bir kent olarak ne kadar hazırlıklı olduğumuzu gördük, dinledik ve mutlu olduk. Emeklerine sağlık” dedi.Antalya’nın çok göç alan bir kent olması sebebiyle toplum temelli çalışmaların olduğunu kaydeden Başkan Bahar, “Bu sadece konaklama ve afet bölgesinden gelen vatandaşlarımızın buradaki barınması ile ilgili değil, eğitim, sağlık, asayiş gibi birçok konuyu ilgilendiriyor. Bu konuda Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüzün hazırlıklı olduğunu görmek bizi oldukça mutlu etti. Kaleiçi esnafına gerçekleştirmiş olduğumuz ziyarette de bazı konular gündeme gelmişti. Kaleiçi sokaklarının İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, orda çalışan kolluk kuvvetlerine zimmetlenmiş olduğunu ve hazırlıklı olunduğunu öğrendik. Bu noktada esnafımıza ve ziyaretçilerine güvenli alanlar yaratmak, ticaretimiz ve turizmimiz açısından çok önemli” dedi. Birlikte proje üretme noktasında çalışacaklarını dile getiren Başkan Bahar, “Birlikte eğitimler yapma ve hareket etme noktasında antant kaldık. Önce sağlığına, sonra topluma kazandırılması gereken, madde kullanan ya da kullanma ihtimali olan gençlerimizin iş gücüne kazandırılması konusunda uzun uzun sohbet ettik sayın müdürümüzle. Bu konuda çalışabileceğimizi gördük ve ziyaret sonrasında kendileriyle önemli işler yapacağımızı da tespit etmiş olduk” diye konuştu.