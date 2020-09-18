ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

17 Eylül 2020 günü 07.00-23.00 saatleri arasında Türkiye genelinde Koronavirüsle Mücadele Kapsamında (10) Trafik Timi ve (37) Asayiş Timinde görevli (172) personelin katılımıyla icra edilen tüm yaşam alanlarına yönelik yapılan denetimlerde;Uygulama sonucunda (20) berber/kuaför, (1) ticari taksi, (1) taksi durağı, (1) toplu ulaşım aracı, (2) pazaryeri, (103) kahvehane, (37) lokanta/restoran, (7) piknik alanı, (3) konaklama tesisi, (1) çay bahçesi, (3) düğün salonu, (2) internet kafe, (4) halı saha, (3) demek ve (93) caminin denetimi yapılmış olup; (18) şahsa zorunlu maske takma kuralını ihlalden (16.200) TL idari para cezası uygulanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.