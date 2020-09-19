İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz, canlı ders konuğu oldu.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz, uzaktan eğitim sürecini değerlendirebilmek için öğrenci ziyaretinden sonra öğretmen ziyaretinde bulundu. Bahçelievler Ortaokulunu ziyaret eden Müdürümüz Fen Bilimleri öğretmenimiz Canan CANDAN ACAR’ın canlı fen bilimleri dersine konuk oldu. Canlı ders öncesi öğrencilerle sohbet ederek canlı ders sürecinin işleyişi ile ilgili bilgi aldı. İl Millî Eğitim Müdürümüz öğretmenlerle de sohbet ettikten sonra uzaktan eğitim sürecine olan katkılarından dolayı kendilerine teşekkür edip başarılar diledi.ISPARTA MEMİl Özel İdaresi ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında ilimiz merkezinde ,ilçelerimizde ve köylerimizde bulunan anaokulları, anasınıfları ve ilkokullara dezenfektan standı dağıtılacaktır.İlçe ve köy okullarımıza dezenfektan standı dağıtımı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz’ın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut ZADEOĞLU’nun katılımıyla başlatılmıştır.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü