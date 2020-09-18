GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Çipli kimlik kartında yeni dönem başladı! Ücretsiz olacak

Çipli kimlik kartında yeni dönem başladı! Ücretsiz olacak
ISPARTA
152 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

Çipli kimlik kartında yeni dönem başladı! Ücretsiz olacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Pazartesiden itibaren yeni tip sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak yeni nesil kimlik kartlarına yüklenecek. Ücret alınmayacak. Geçerlilik süresi dolunca sürücü belgesi kimlik kartından silinecek" dedi.

 
Bakan Soylu, ehliyetlerin kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuştu. Soylu ''Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum.'' dedi
Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:
 
Yeni nesil sürücü belgelerinin, T.C. kartlarına yüklenmesi projesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum.
Türkiye'de çok kısa zamanda çok büyük değişiklik gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim.
 
1995'te ben ilçe başkanıydım. Bana her gelen 10 şikayetin üçü, nüfus idarelerinin önünde günlerce kuyruk bekleyen insanlardı.
Şimdi Nüfus Genel Müdürümüz gösterseydi sevinecektim; yeni konseptimiz zannediyorum Ankara'dan başlamış olmalıyız. Vatandaşımızın girdiğinde teknolojinin tüm imkanlarını sağlaması bizim açımızdan olağanüstü bir gelişme. Şunu ifade etmek istiyorum, nüfus idarelerimiz Türkiye'nin teknolojik modern yüzünü temsil etmektedir. Onun için sizinle gurur duyuyoruz.
Vatandaşımız bir günde randevu alıyor. Özellikle biz bir sıralama yapmıştık. İşte 70 gün, 50 gün, 30 gün randevu veren ilçeler... 20-25 gün randevu veren ilçeler bizim için normaldi. 70'leri 90'ları nasıl aşağı düşüreceğiz diye bir gayret sarf ettik.
Dedik ki, üçünü bir araya getirelim. Başladık, nedeni ne? Vatandaşımız emniyete gidip pasaportla karşı karşıya kalmasın. Emniyetin işi pasaport vermek değildir. Veya trafik tescil belgesi vermek değildir. Veya ehliyet vermek değil. Neticede bir gün verdik. Dedik ki 2 Nisan 2018. Üçünü bir arada vereceğiz. Emniyetten oraya bir günde geçecek bütün sistem, pasaport-ehliyet sistemi. Entegre olacak ve aynı zamanda vatandaşa hizmet vermeye başlayacak. Bu deli cesareti midir bilmiyorum. Bugünkü aklım olsa yapmam. Onun için burada hakikaten belki 4-5 gün ufak tefek aksaklıklar yaşanmadı değil, ama bir sonraki Pazartesi gününe kadar sonlanmış oldu. Ve hakikaten vatandaşımıza yönelik bir kolaylaştırma sağlandı.

Maksimum 8-9 dakika. Yaşlılarımızda parmak izi alırken bazen sıkıntı oluyor. Arkadaşlarımız biraz daha vakit ayırmak zorunda kalıyorlar. Maksimum 8 dakikada bir işlem yapılırsa bu gerçekleşiyor. Peki daha sonra ne oluyor? Ehliyet için git parmak izi ver, pasaport için parmak izi ver... Şimdi hepsi birbirine entegre oldu. Olaylarla ilgili parmak izi konusunda bizi o kadar rahatlattı ki, milyonlarca meselenin dosyalar arasında aranmaktan teknolojik olarak entegre edilmesi aynı zamanda binlerce olayın aydınlatılmasını da sağladı.

BU DA BİR DEVRİM: KİMLİK DOĞRULAMA CİHAZI...
Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz. Bu da bir devrim, değişim. Bu teknoloji olarak bizi başka bir noktaya götüren husus. Notere gidiyorsunuz nüfus kağıdı veriyorsunuz, siz misiniz değil misiniz... Çok dolandırıcılık oldu. Keza bankalar, kamu kurumları, özel sektör de dahil. Basit bir şey. Ufak bir kimlik doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini oradan geçirecek, parmağını oradan koyacak. Karşı tarafta noterdeki şahsa diyecek ki bu benim; bitti. Yüzüne bakacak, resmine bakacak. Bu sağlandığı andan itibaren bir başka noktaya daha geçiyor tüm Türkiye. Dolandırıcılığın, sahteciliğin engellendiği işlem kolaylığının olduğu ve bütün kurumların bu konuda kontrol mekanizması açısından çok ciddi bir noktaya getirecek bir yapıya ulaştırılmış olacak. Bütün altyapı bitti, yazılımlar bitti, düzenlemeler bitti. Şimdi atacağımız adımlar ile birlikte inşallah 2021'de; ehliyet kimlik meselesinden sonra inşallah adım atılmış olacak.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da takmayan idari para cezası yedi
Çipli kimlik kartında yeni dönem başladı! Ücretsiz olacak
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Gaziler Günü Mesajı
Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Isparta'da Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimizin Madalyaları Tevcih Edildi
Isparta'da tarihi eser operasyonu 1800 yıllık kitabe ele geçirildi
Bayanlar Müjde! Isparta'da Ahmet Akın Bayan Kuaförü'nden Keratin Saç Bakımı Kampanyası
Isparta'daki gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüpleri bu habere dikkat
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU...
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak
Isparta’da metruk ev ve binalar tek tek yıkılıyor!
Isparta'da Cadence Hobi ve Sanat boyaları Dural Yapı'da
Isparta'da tonlarca kerevit işlenip ekonomiye kazandırılıyor
Isparta'da silah ticareti ve uyuşturucu operasyonu
Isparta'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası
Son dakika haber: Isparta'da bölge karantinaya alındı
Son dakika haber: 81 ile koronavirüs genelgesi!
DENEYAP TÜRKİYE'DE TED RÜZGARI...
Bakanlık hepsini ifşa etti işte o ürünler
Bilim dünyası bunu konuşuyor! "fosfin varsa hayat da vardır"
Yöresel lezzetler Isparta'da Kolancı Şarküteri'de
Isparta'da hakiki, doğal karakovan ve kestane balı Nane Limon Aktar'da
ISPARTA'DA EBA MOBİL DESTEK ARACI
Isparta'da üzüm pazarı esnafı için mobil dükkanlar geldi
Isparta il hıfzıssıhha kurulundan önemli kararlar...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da özel güvenlik görevlisi ve temizlik işçileri alınacakIsparta'da özel güvenlik görevlisi ve temizlik işçileri alınacak12 Eylül 2020
Isparta'da köy ismi değişikliğiIsparta'da köy ismi değişikliği12 Eylül 2020
Burdur'da yolcu otobüsü kazası...ölü ve yaralılar var!Burdur'da yolcu otobüsü kazası...ölü ve yaralılar var!13 Eylül 2020
Sümer Şenol vefat ettiSümer Şenol vefat etti13 Eylül 2020
Isparta'da aşı uygulaması başladı...16 Kasım'a kadar devam edecek...Isparta'da aşı uygulaması başladı...16 Kasım'a kadar devam edecek...12 Eylül 2020
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Acı GünüIsparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Acı Günü12 Eylül 2020
ISPARTA İMO: DENETİM YAPILMALIDIR!ISPARTA İMO: DENETİM YAPILMALIDIR!12 Eylül 2020
Isparta il hıfzıssıhha kurulundan önemli kararlar...Isparta il hıfzıssıhha kurulundan önemli kararlar...14 Eylül 2020
TÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR13 Eylül 2020
Son dakika haber: 81 ile koronavirüs genelgesi!Son dakika haber: 81 ile koronavirüs genelgesi!15 Eylül 2020
Isparta'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasıIsparta'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası15 Eylül 2020
Isparta'da hakiki, doğal karakovan ve kestane balı Nane Limon Aktar'daIsparta'da hakiki, doğal karakovan ve kestane balı Nane Limon Aktar'da14 Eylül 2020
Isparta'daki gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüpleri bu habere dikkatIsparta'daki gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüpleri bu habere dikkat16 Eylül 2020
Isparta'da üzüm pazarı esnafı için mobil dükkanlar geldiIsparta'da üzüm pazarı esnafı için mobil dükkanlar geldi14 Eylül 2020
Son dakika haber: Isparta'da bölge karantinaya alındıSon dakika haber: Isparta'da bölge karantinaya alındı15 Eylül 2020
Bilim dünyası bunu konuşuyor! "fosfin varsa hayat da vardır" Bilim dünyası bunu konuşuyor! "fosfin varsa hayat da vardır" 14 Eylül 2020
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU...ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU...16 Eylül 2020
Isparta'da Cadence Hobi ve Sanat boyaları Dural Yapı'daIsparta'da Cadence Hobi ve Sanat boyaları Dural Yapı'da15 Eylül 2020
Bakanlık hepsini ifşa etti işte o ürünlerBakanlık hepsini ifşa etti işte o ürünler15 Eylül 2020
Başkan Başdeğirmen, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” Başkan Başdeğirmen, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” 14 Eylül 2020