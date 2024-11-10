Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. Yılında Saygı ve Minnetle Anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında 10 Kasım'da düzenlenen tören ve özel anma programları ile Isparta’da saygı, minnet ve rahmetle anıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan anma töreni, Isparta Güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırladığı özel programla devam etti.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene Vali Abdullah Erin, Isparta Milletvekilleri Hikmet Yalım Halıcı ve Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile başladı. Saat 09.05’te sirenler eşliğinde yapılan iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Anma törenleri, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programla devam etti. Program, Atatürk'ün yaşamı ve kişiliğini anlatan konuşmalarla başladı. Ardından, Atatürk'ün sevdiği şarkılar öğrenciler ve öğretmenler tarafından seslendirildi.

Program sonunda Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri sahneye çıkarak, anma etkinliğini hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Vali Erin, programın ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Atatürk Resimleri sergisini gezerek öğrencilerle eserleri hakkında sohbet etti.







































