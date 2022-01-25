KAMUOYUNA DUYURU

“Kıymetli hemşehrilerimiz,Keçiborlu-Uluborlu güzergâhımız siz değerli hemşehrilerimizin güvenliği dikkate alınarak geçici olarak

trafiğe kapatılmıştır.

Bu güzergahlarda; Lütfen trafiğe çıkmayalım!”



Isparta Valiliği



