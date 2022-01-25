KAMUOYUNA DUYURU
“Kıymetli hemşehrilerimiz,Keçiborlu-Uluborlu güzergâhımız siz değerli hemşehrilerimizin güvenliği dikkate alınarak geçici olarak
trafiğe kapatılmıştır.
Bu güzergahlarda; Lütfen trafiğe çıkmayalım!”
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