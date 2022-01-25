ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2021 yılında kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından özellikle kış mevsimi nedeniyle insan hareketliliğinin azaldığı bölgelerde aç kalan sokak hayvanları beslenirken, İsparta Belediyesi ile koordineli olarak tehlike arz eden hayvanların da tespiti yapılmaktadır.

İsparta İl Jandarma Komutanlığı, İsparta ilinde insan, hayvan ve doğanın uyum içinde olduğu huzurlu bir ortam yaratmak için faaliyetlerine aralıksız devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



