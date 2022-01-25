Kitapta kampanyalı İşler!

LGS ve YKS hazırlıkta kampanyalı İşler!

İşler’den öğrencilere karne hediyesi



Uyguladığı fiyat politikasıyla “öğrenci dostu” olarak nitelendirilen İşler Kitabevlerinden öğrencilere bir jest daha. Türkiye geneli 500 şubesiyle en yaygın dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevleri, yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilere karne hediyesi olarak yüzde 40’lara varan indirim uyguluyor.

HABER MERKEZİ-

Öğrencilerden yana aldığı pozitif kararlarla adından sık sık söz ettiren İşler Kitabevlerinden bir jest daha geldi. Türkiye geneli 500 şubeyle en yaygın dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevleri, yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilere karne hediyesi olarak yüzde 40’lara varan indirim uyguluyor.

EĞİTİM CAMİASINDA TAKDİRLE KARŞILANIYOR

Üretimde girdilerin ciddi oranda artmasıyla birlikte zamlanan kitap fiyatları, öğrencileri yeni arayışlara ittiği biliniyor. Bundan ötürü YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler aile ekonomilerini fazla zorlamayacak yöntemlere başvuruyor. Ancak başta kağıt olmak üzere bütün girdilere zam gelmesine rağmen İşler Kitabevlerinin tüm ürünlerini uygun fiyatta tutması; öğretmen ve öğrenci camiasında mutlulukla karşılanıyor.

DAR GELİRLİ AİLELERE TAHSİS EDİLEN İKİ YAYINEVİ

Diğer taraftan İşler Yayın Grubu; çatısı altındaki 40’a yakın yayınevinden Tümler Yayınevi ile İlkönce Yayınevini sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrencilere tahsis etmesi eğitim camiasında büyük bir takdir görüyor. Tümler Yayınevi ile İlkönce Yayınevinin, 9.90 TL’den başlayan fiyatlarla öğrencilerin hizmetine sunduğu LGS ve YKS hazırlık kitapları, dar gelirli ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İçerik bakımından diğer yayınlardan eksiği olmayan fakat fiyat bakımından en ekonomik fiyata satılan bu eserler, öğrenciler tarafından beğeni topluyor.

DENEME SINAVINDA DA KAMPANYA VAR

Öte yandan LGS ve YKS sınav takvimlerinin yaklaşmasıyla birlikte hazırlık öğrencilerinin deneme sınavlarına gösterdiği yoğun ilgi ise dikkat çekiyor. İşler Kitapevlerinin deneme sınavlarının ücretlerinde de kampanya yaparak indirime gideceği belirtiliyor. Kampanyanın bütün hazırlıklarını tamamlayan İşler Kitabevlerinin, yakın sürede deneme sınavlarında da öğrencilere büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.