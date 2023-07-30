Isparta'da Sürücü Kursları Antalya Yolu Üzerinde Kümeleşecek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehir merkezinde hizmet veren 13 sürücü kursunun temsilcileriyle bir araya gelerek önemli bir projeyle ilgili istişarelerde bulundu. Ana gündem maddesi, sürücü kurslarının Antalya yolu üzerinde yol kenarında bulunan ofislerinin kaldırılması ve bölgeye yakın yeni bir alanda kümeleştirilerek tek bir noktadan hizmet verilmesi oldu. Toplantıya katılan sürücü kursu temsilcileri, bu teklife olumlu yaklaşarak, yeni bir alanda tüm sürücü kurslarının bir arada olmasının büyük bir avantaj olacağını belirttiler.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, toplantıda sürücü kursu temsilcilerine konuya ilişkin bilgiler aktardı ve önerilerini sundu. Başkan Başdeğirmen, bulundukları alanların düzensiz olduğunu ve yol üzerinde yoğunluğa sebep olduğunu belirterek, yeni bir alanda sürücü kurslarının çalışmalarını daha düzenli bir şekilde yürütebileceğini ifade etti.Sürücü kursları için oluşturulacak yeni alanda her sürücü kursuna ayrı ofis alanı sağlanacağını ve orta alanda motosiklet pisti olarak kullanım imkanı sunulacağını açıklayan Başkan Başdeğirmen, bu projeyle birlikte sürücü kurslarının daha düzenli ve verimli bir şekilde hizmet vereceğini belirtti.Sürücü kursu temsilcileri, belediyenin önerisine olumlu yanıt vererek, bu projenin kendi işlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerine yardımcı olacağını ifade etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sürücü kursu temsilcilerine projenin mimarisine dair düşüncelerini sunmalarını ve ortak bir karara ulaşmalarını istedi.Toplantı sonucunda sürücü kursları ortak bir karar alarak projeyi uygulamaya geçirecek ve yakın zamanda yeni alanda hizmet vermeye başlayacaklar. Başkan Başdeğirmen, bu tür projelerle şehrin düzenini ve güvenliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, sürücü kurslarının güvenliği ve verimliliği için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.Şehir trafiğini düzenlemeye yönelik bu proje, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehir yaşamını geliştirme ve güvenliğe önem veren çalışmalarının bir örneğini oluşturuyor.